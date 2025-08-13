FC Barcelone : Iñigo Martínez justifie son départ surprise

Parti du côté d’Al-Nassr librement grâce à une clause présente dans son contrat, Inigo Martinez (34 ans) va laisser un vide en défense au FC Barcelone. Un départ surprise pour le Basque qui avait impressionné l’an dernier en formant un tandem solide avec le jeune Pau Cubarsi. Dans un entretien pour Onda Vasca, l’ancien de la Real Sociedad et de l’Athletic Bilbao est revenu sur ce choix.

La suite après cette publicité

J«'y aurais probablement réfléchi s’il me restait plus d’un an de contrat. Je n’avais pas un salaire de misère au Barça et ma famille était heureuse. Ce n’était pas une décision facile à prendre, car je dois subvenir aux besoins de ma femme et de mes filles, mais je suis sûr que si j’avais eu plus d’années de contrat, j’y aurais réfléchi. J’ai parlé à Flick à mon retour de tournée. J’ai été honnête avec lui, car je savais qu’il me comprendrait parfaitement, car il me reste un an de contrat et j’ai 34 ans. Ces trains arrivent rarement, et c’est difficile de dire non. Il a été surpris, mais il a parfaitement compris dès la deuxième minute», a-t-il ainsi confié.