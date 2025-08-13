Supercoupe : la faute de main de Lucas Chevalier qui coûte un but au PSG

Finale de Supercoupe compliquée pour le PSG. Si Lucas Chevalier avait pourtant pris par le bon bout sa première rencontre sous les couleurs parisiennes, le portier tricolore n’a pas pu empêcher les siens de tenir le score en première période. Après un bel arrêt devant Palhinha, l’ex-Lillois était impuissant face à Micky van de Ven pour l’ouverture du score.

Au retour des vestiaires, il n’était en revanche pas tout net sur le deuxième but des Spurs, une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. A la suite d’un coup franc tiré par Porro au second poteau, Romero plaçait un coup de tête vicieux, dont le rebond forçait Chevalier à détourner le ballon dans son but. Une petite faute de mains aux maxi conséquences. Paris est mené 2-0.