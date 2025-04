OM : la folle sortie de Roberto De Zerbi sur la taupe du vestiaire

Ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse pour évoquer la rencontre l’OM et Toulouse. Le coach italien a surtout évoqué les folles révélations du journal l’Equipe sur ses échanges tendus avec son vestiaire. Et s’il explique qu’il ne se reniera pas à l’OM, l’ancien coach de Brighton a annoncé qu’il avait une petite idée de qui était la taupe au sein de son vestiaire.

«Je suis prêt à tout et j’aimerais que mes joueurs le soient aussi. Je n’ai pas peur d’être mal compris ou trahi. Je savais que ça sortirait dans les journaux et je sais même probablement quelles sont vos sources. Je passe pour un criminel, mais je n’en suis pas un. Il y a des parties qui ne sont pas vraies. Si je ne voulais pas que les informations sortent pour me protéger, j’aurais fait autrement, de manière traditionnelle », a-t-il balancé. Ambiance…