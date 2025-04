Olympique de Marseille : Roberto De Zerbi a flingué son vestiaire !

Une défaite qui fait mal. Balayé par un Stade de Reims en grande crise (3-1), l’Olympique de Marseille a enchaîné une quatrième défaite en cinq matches et a glissé d’une place au classement en occupant désormais le troisième rang. Le coach des Phocéens Roberto De Zerbi avait d’ailleurs pris une décision majeure afin d’obtenir un électrochoc en contraignant les joueurs à dormir le samedi soir à la Commanderie plutôt que de revenir chez eux tout en supprimant leurs journées de repos du dimanche et du lundi.

«Tous les joueurs veulent jouer la Ligue des Champions avec le maillot de l’OM. Mais il faut comprendre pourquoi nous n’y arrivons plus. Je suis inquiet, oui, car nous enchaînons une quatrième défaite en cinq matchs. Mais j’ai toujours lutté, je ne fais pas de cadeau» avait d’ailleurs lâché l’ancien coach du Shakhtar Donetsk après la défaite contre les Rémois. Un match face au Stade de Reims qui a fait très mal aux têtes et où Roberto De Zerbi a été très virulent envers ses joueurs dans les jours qui ont suivi comme le révèle L’Equipe.

Roberto De Zerbi n’a pas décoléré

Déjà après la rencontre contre Auxerre, il aurait taclé les joueurs pour leur manque de caractère : « vous m’avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Vous avez manqué de couilles ! » avait-il crié ce soir-là, en substance, ciblant notamment son capitaine Leonardo Balerdi. Après la déroute face à Reims, le technicien italien aurait également pris a parti plusieurs joueurs comme Luis Henrique et Mason Greenwood. Le latéral espagnol Pol Lirola a aussi été ciblé et a pris pour son grade puisque Roberto De Zerbi lui aurait lâché des mots très forts.

« Personne ne voulait de toi dans ce club l’été dernier. J’ai été le seul à croire en toi. Et tu me remercies en défendant comme cela ? » Le lendemain alors que les joueurs devaient avoir un entraînement collectif, Roberto De Zerbi a envisagé à ne pas prendre part à la séance et le directeur du football Medhi Benatia a dû faire le médiateur pour calmer la tension. Néanmoins, cela n’a pas empêché le coach de tacler ses joueurs pour une attitude trop décontractée à son goût : «vous voulez me faire échouer ? Alors on va échouer tous ensemble.» Ambiance du côté de la Commanderie …