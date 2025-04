LOSC : Bruno Genesio s’agace de l’héritage laissé par Paulo Fonseca

Paulo Fonseca retrouve le LOSC samedi, et Bruno Genesio l’OL lors de la rencontre entre les deux clubs comptant pour la 28e journée de Ligue 1. Il s’agit d’un choc entre deux prétendants à l’Europe avec avantage aux Dogues, deux petits points devant au classement, qui espèrent bien retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine après s’être hissés jusqu’en 8e de finale cette saison. Le mérite revient notamment à Bruno Genesio, qui en a un peu assez de se voir rejeter à la figure l’argument du bel héritage laissé par Paulo Fonseca au printemps dernier. L’ancien technicien de Rennes trouve ça un peu injuste.

«Ça m’agace un peu pour tout vous dire. J’ai beaucoup de respect pour Paulo Fonseca, qui est un grand entraîneur et je le dis en toute honnêteté. Mais ça m’agace un petit peu et j’ai juste envie de dire que lorsque je suis arrivé, le LOSC n’était pas en Ligue des champions» rappelle-t-il en conférence de presse. Lille était en effet passé par le 3e tour préliminaire contre Fenerbahçe, puis un barrage face au Slavia Prague avant de voir la C1. «Donc oui, ça m’agace un peu et je suis un peu lassé de tout ça. Mais ceci dit, encore une fois, j’ai beaucoup de respect pour l’homme et pour l’entraîneur parce que c’est quelqu’un que j’aime beaucoup.»