Man City : l’hommage poignant de Pep Guardiola à Kevin de Bruyne

L’annonce fait grand bruit outre-Manche. En milieu de journée, Kevin de Bruyne a officialisé son départ de Manchester City en fin de saison, quand son contrat arrivera à expiration. Le Belge aura passé 10 ans au club et remporté tous les trophées. Il a notamment gagné 6 fois la Premier League et aura atteint l’objectif ultime, celui de soulever la Ligue des Champions. C’était en 2023 face à l’Inter. Il aura aussi côtoyé Pep Guardiola durant 8 saisons consécutives. Les deux hommes sont indissociables du succès des Skyblues durant toutes ces années. «C’est un triste jour. Et en même temps, un beau jour, compte tenu de ce que l’on a vécu ensemble. Tout ce qu’il nous a donné. Son humanité. Son influence sur la dernière décennie, ces succès, ce serait impossible à imaginer sans lui» a réagi le coach catalan, non sans une certaine émotion.

La suite après cette publicité

«C’est l’un des meilleurs que l’on ait vu. Ses passes décisives, ses buts, sa vision dans les 30 derniers mètres, ce sera difficile à remplacer. Tout ce qu’il a fait ici ces dix dernières années, c’est incroyable. Je sais qu’il recevra l’amour et la reconnaissance qu’il mérite ici» se persuade-t-il en conférence de presse ce vendredi. D’après Guardiola, c’est tout une page de Manchester City qui se tourne. «Une part de nous s’en va comme quand Vincent Kompany, Sergio Agüero ou David Silva sont partis. C’est un jour triste. Nous avons encore une dizaine de matchs pour profiter de lui et pour lui montrer tout l’amour et la reconnaissance que nous avons pour lui. Il le mérite.» Le club a d’ores et déjà prévu une cérémonie en hommage à son maître joué, lequel cumule 106 buts et 147 passes décisives en 413 matchs.