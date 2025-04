OL : Paulo Fonseca évoque ses retrouvailles avec le LOSC

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais va accueillir le LOSC au Groupama Stadium. Un match particulier pour les deux entraîneurs puisque Bruno Genesio a entraîné les Gones par le passé et Paulo Fonseca dirigeait les Dogues la saison dernière. Interrogé sur ses retrouvailles avec les Nordistes, le coach portugais a été clair en conférence de presse.

«Je connais bien leurs joueurs, mais eux aussi me connaissent. Ils savent comment j’aime jouer, ils me connaissent très bien. Lille est une magnifique équipe, qui pratique un beau football. Je ne pense pas que cela me donne un avantage. Peu importe l’adversaire, nous devons montrer notre ambition sur le terrain. Je veux voir une équipe avec beaucoup d’envie. Lille a un entraîneur de grande qualité, une personne que j’admire beaucoup et qui fait un excellent travail.» Fonseca est pleinement concentré sur ce match une semaine avant le coach à Lyon-Décines face à MU en Ligue Europa. «J’ai dit aux joueurs que ceux qui pensent déjà à Manchester ne joueront pas. On doit rester concentrés sur le match contre Lille, qui est aussi important que celui face à Manchester.» Ses joueurs sont prévenus !