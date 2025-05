Mort de la LFP : Diallo explique les raisons de la disparition de la LFP

Après la réunion des états généraux tenue à la FFF, Philippe Diallo a annoncé les raisons de la disparition de la LFP dans son projet de réforme.

«Je l’ai dit, on est aujourd’hui dans une situation qui est une situation que n’a peut-être jamais connue le football professionnel. La suite, la dégradation du montant des droits audiovisuels, cela fait basculer un certain nombre de clubs dans une situation où leur survie même est enjeu. J’y ajoute que certain nombre de troubles dans la gouvernance à travers ces derniers mois, ces dernières années, cette dernière année, et une forme d’impasse dans laquelle était le football professionnel. Et donc comme c’est le rôle de la fédération, elle a pris l’initiative d’essayer de réfléchir avec les clubs, avec la ligue, un modèle d’organisation qui soit plus moderne, simplifié et plus efficient. Simplifié parce que vous avez aujourd’hui une fédération, une LFP et puis vous avez une société commerciale qui dépend de la LFP. Le projet que nous proposons, il n’y a plus qu’une fédération et une société de clubs. Donc, on simplifie l’ensemble du schéma»