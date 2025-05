Mort de la LFP : Diallo défend l’idée d’une entreprise commerciale

Après la réunion des états généraux tenue à la FFF, Philippe Diallo a expliqué les grandes lignes de sa réforme marquée par la fin de la LFP : «sur la clé de répartition, d’abord il faut partir dans le constat, c’est que la clé de répartition actuellement en œuvre en France, qui a été décidée par les clubs, donc c’est leur choix, elle est la plus discriminante d’Europe. Elle est la plus discriminante d’Europe puisque là où des championnats en Allemagne, en Angleterre pour prendre ces deux exemples sont dans des écarts entre le plus petit et le plus grand de 1 à 2 au maximum, nous sommes nous au-delà de 1 à 5. Est-ce que le football français a eu des meilleurs résultats sportifs ces dernières années grâce à cette discrimination ? On n’a pas le sentiment puisque depuis des années notre coefficient UEFA est le mêmes, on est cinquième et depuis ces dernières années, on est plus à regarder dans le rétroviseur si le sixième revient sur nous que nous arrivons à dépasser le quatrième. Et donc de ce point de vue là, il y a déjà une réflexion et cette réflexion, elle a été accentuée par la situation actuelle puisque pour ceux qui regardent notre clé de répartition, vous avez aujourd’hui des droits domestiques et des droits internationaux».

«Fort heureusement, les droits internationaux sont en progression, une partie importante de nos clubs qui nous ont accès aux droits domestiques et lesquels droits domestiques sont presque réduits à néant et donc il n’est je crois du rôle de la fédération dans une question d’équité mais aussi parce que c’est mieux d’avoir un championnat avec des acteurs concurrents et compétitifs. Si bien que ceux qui bénéficient de ces droits européens, et encore, on peut s’en féliciter, bénéficient aussi de la seule poche de progression qui sont les droits internationaux. Et donc on a à nous, Ligue et Fédération, une partie importante de nos clubs qui ont accès aux droits domestiques et lesquels droits domestiques sont presque réduits à néant et donc il n’est je crois du rôle de la fédération dans une question d’équité, mais aussi parce que c’est mieux d’avoir un championnat avec des acteurs concurrents et compétitifs, d’appeler les clubs à réviser cette clé de répartition pour la saison prochaine et pour la saison prochaine et les autres saisons derrière».