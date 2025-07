Olivier Giroud fait son grand retour en L1 au LOSC

L’aventure américaine d’Olivier Giroud à Los Angeles n’aura pas duré très longtemps. Arrivé sur les bords du Pacifique durant l’été 2024, l’attaquant de 38 ans avait rejoint son ami Hugo Lloris dans la cité des anges. Malheureusement pour lui, le champion du monde 2018 n’a pas su s’adapter au style du LAFC, ni à la Major League Soccer. Après 5 buts et 3 passes décisives en 38 matches, Giroud n’a pas hésité à plier bagage quand il en a eu l’occasion, six mois avant la fin de son bail aux États-Unis. Sollicité par Lille pour remplacer Jonathan David, le natif de Chambéry n’a pas tardé à trouver un accord avec le club californien pour rompre son contrat.

À l’issue de son dernier match de MLS face à Vancouver, le Français avait ensuite confirmé que Lille serait bien sa prochaine destination. «J’ai besoin de me lancer un nouveau défi, et quand j’ai eu l’opportunité de revenir en France, je l’ai saisie. (…) Je pense que les Français sont heureux que Paul Pogba et moi-même revenions dans le Championnat de France. (…) Si vous m’aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu que ce n’était pas le projet de revenir (en France, ndlr). Le LOSC a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille. J’espère pouvoir être utile à l’équipe, en étant un leader sur le terrain et en dehors, un lien entre les jeunes et le staff. Je suis aussi excité à l’idée de jouer la Ligue Europa. Lille est un grand club en France.»

Giroud de retour en L1, treize ans après

Arrivé à Paris pour y passer sa visite médicale, Giroud s’est bel et bien engagé officiellement avec les Dogues. « Une légende du football français enfile aujourd’hui le maillot des Dogues ! Le LOSC et son président, Olivier Létang, sont extrêmement honorés d’officialiser l’arrivée au Club d’Olivier Giroud. L’attaquant international français (137 sélections, 57 buts), meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France, s’est engagé avec le LOSC pour une durée d’une saison, en provenance du Los Angeles FC (États-Unis) », peut-on lire sur le communiqué publié par les champions de France 2021.

Avec le grand retour d’Olivier Giroud en Ligue 1 (treize ans après avoir quitté Montpellier et l’Hexagone pour signer à Arsenal), notre championnat est décidément devenu un endroit pour relancer quelques champions du monde 2018, après la signature de Paul Pogba à l’AS Monaco. Cependant, contrairement au milieu de terrain, Giroud sera apte à démarrer le championnat. Reste maintenant à savoir s’il saura se montrer efficace à 38 ans.