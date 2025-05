Auteur d’une saison remarquable avec le Pau FC et finaliste des Trophées UNFP pour le titre de meilleur gardien de Ligue 2, Bingourou Kamara va quitter Pau dans les prochaines semaines, selon nos dernières informations. En fin de contrat en juin prochain, le dernier rempart franco-sénégalais ne prolongera pas l’aventure avec l’actuel 10e de Ligue 2. Solide et régulier tout au long de l’exercice, Kamara a disputé 28 matchs et réalisé 7 clean sheets.

Véritable muraille dans les cages paloises, le joueur formé à Strasbourg et passé par Montpellier n’aura cessé de rassurer sa défense et restera ainsi l’un des grands artisans du maintien de son club. Une saison aboutie qui devrait, à coup sûr, lui offrir de belles perspectives d’avenir dans les prochaines semaines. «Nous tenons à remercier Luis De Sousa (directeur sportif, ndlr) car si Bingourou en est là aujourd’hui c’est grâce à la confiance accordée par Luis», a par ailleurs souhaité préciser le conseiller du dernier rempart de 28 ans, qui est donc sur le point de s’envoler vers de nouveaux horizons.