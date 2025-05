Le cas Neymar, observer 2 joueurs inattendus en L1 : les premiers choix forts d’Ancelotti pour le Brésil

Tout est allé très vite pour Carlo Ancelotti ce lundi. Au milieu de l’après-midi, les médias annonçaient que le coach du Real Madrid avait signé son contrat avec la fédération brésilienne (CBF) pour devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. Quelques minutes plus tard, la CBF officialisait la nouvelle et son président, Ednaldo Rodrigues, se réjouissait publiquement d’avoir annoncé l’un des plus gros coups du mercato.

Appeler Neymar en premier, puis Casemiro

«L’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête du Brésil est plus qu’une décision stratégique. C’est une déclaration au monde entier que nous sommes déterminés à retrouver la première place du podium. Carlo Ancelotti est le plus grand entraîneur de l’histoire et il est désormais à la tête de la plus grande équipe de la planète. Ensemble, nous allons écrire de nouveaux chapitres glorieux pour le football brésilien ». Pendant ce temps-là, le Real Madrid n’a toujours pas officialisé le futur départ de son coach (qui était sous contrat jusqu’en 2026) et la presse brésilienne, dont Globo, a déjà dévoilé les premières indiscrétions autour de cette annonce XXL qui a surpris par son timing.

Si le patron de la CBF a officialisé sa nouvelle « recrue » avant l’annonce du Real Madrid, c’est en grande partie à cause de son audience prévue ce lundi au tribunal de Rio. Accusé de fraude pour son élection en 2022, Rodrigues pourrait voir son mandat de président de la CBF se terminer plus tôt que prévu. Le dirigeant brésilien a donc voulu régler ce dossier qu’il a géré au plus vite, sans prendre le risque de tout voir capoter en cas de mauvaise nouvelle judiciaire. Verrouillé, Ancelotti est désormais attendu au Brésil le 26 mai. UOL annonce que le technicien transalpin viendra vivre au Brésil durant la durée d’un contrat rémunéré à hauteur de 10 M€ par an et qui serait renouvelable selon le média.

Un Lillois et un Monégasque ont la cote

De son côté, Globo assure qu’Ancelotti a déjà commencé à travailler en amont en vue de sa première liste pour les matches comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026 face à l’Équateur (6 juin) et le Paraguay (11 juin). Et l’une de ses premières actions a été de s’entretenir avec Neymar en visio. Malgré ses 33 ans, le joueur de Santos, toujours blessé après une énième rechute, est le sauveur attendu de la Seleção en raison du manque de talents et de leadership au sein de la Canarinha. D’après le média, Ancelotti n’aurait rien promis à l’ancien Parisien, mais il a simplement voulu savoir où ce dernier en était et quelles sont ses réelles chances de revenir. « Carletto » a également appelé un autre vétéran auriverde : Casemiro. Lui aussi âgé de 33 ans, le milieu de terrain de Manchester United n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023. Ancelotti, qui l’a eu sous ses ordres au Real Madrid, lui aurait confié vouloir débloquer son compteur de sélections, bloqué à 75 capes (7 buts).

Le nouvel homme fort de la Seleção ne compte toutefois pas uniquement sur des anciens. Globo affirme que l’Italien a fait des recherches plus approfondies sur trois joueurs, dont deux évoluent en Ligue 1. Le premier est Antony (16 sélections, 2 buts). En chute libre à Manchester United, l’ailier brésilien de 25 ans s’est totalement relancé au Betis (8 buts, 5 passes décisives en 22 matches), où il a été prêté jusqu’à, la fin de la saison. Le deuxième élément étudié de près est le latéral gauche de l’AS Monaco, Caio Henrique. Élément clé d’Adi Hütter (6 passes décisives en 26 matches de L1), le défenseur qui ne compte qu’une cape, pourrait voir sa carrière internationale décoller à 27 ans. Enfin, le dernier nom cité est le Lillois Alexasandro. Arrivé au LOSC en 2022, le défenseur central de 25 ans est l’un des titulaires de Bruno Genesio. Jamais convoqué en sélection, il pourrait être l’un des grands gagnants de l’arrivée d’Ancelotti.