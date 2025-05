Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil

Cette fois, c’est sans doute définitivement terminé entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Passé par la Casa Blanca entre 2013 et 2015, puis revenu en 2021, l’Italien a bouclé son deuxième passage dans la capitale espagnole à 65 ans. Son avenir était fortement menacé depuis l’élimination en Ligue des Champions. Il a été scellé après une nouvelle défaite face au FC Barcelone. En poste depuis 2021, Ancelotti a été poussé vers la sortie un an avant la fin de son contrat et remplacé par Xabi Alonso.

Ancelotti a enfin dit oui après l’échec de 2023

Une fin de règne que le technicien transalpin n’a pas mis longtemps à digérer puisqu’il a immédiatement rebondi au Brésil. La CBF vient en effet d’annoncer la nomination de l’ancien coach merengue à la tête de sa Seleção. «La plus grande équipe nationale de l’histoire du football sera désormais dirigée par l’entraîneur le plus titré au monde. Carlo Ancelotti, synonyme d’exploits historiques, a été annoncé lundi (12) par le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, comme le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne. Il dirigera le Brésil jusqu’à la Coupe du monde 2026 et entraînera l’Amarelinha lors de ses deux prochains matches de qualification contre l’Équateur et le Paraguay le mois prochain», a indiqué la CBF.

«L’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête du Brésil est plus qu’une décision stratégique. C’est une déclaration au monde entier que nous sommes déterminés à retrouver la première place du podium. Carlo Ancelotti est le plus grand entraîneur de l’histoire et il est désormais à la tête de la plus grande équipe de la planète. Ensemble, nous allons écrire de nouveaux chapitres glorieux pour le football brésilien », a, de son côté, déclaré Ednaldo Rodrigues, président de la CBF, sur le communiqué de la fédération. Fraichement intronisé, Ancelotti n’aura qu’une (courte) mission au Brésil : performer à la Coupe du Monde 2026.

Ancelotti connaît bien plusieurs cadres de la Seleção

Quatrième du classement des éliminatoires AmSud du Mondial qui sera organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Brésil a six points d’avance sur le barragiste. Mais si la Seleção a de fortes chances d’être à la Coupe du Monde, son piètre visage affiché depuis des années, sans réel leader, a forcé la CBF à aller chercher une pointure mondiale. Ancelotti sera d’ailleurs le quatrième sélectionneur non brésilien de l’histoire de la Seleção. Deux ans après sa première tentative (Ancelotti avait été approché en 2023 avant de prolonger jusqu’en 2026 avec le Real), la fédération brésilienne a cette fois réussi son coup.

Ancien coach du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Ancelotti aura l’avantage de bien connaître certains piliers de l’équipe auriverde tels que Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militão ou encore Marquinhos. Enfin, si sa fin à Madrid a été pénible et marquée par de grosses désillusions contre le FC Barcelone (défaite en Coupe du Roi et en Liga) ainsi qu’en Ligue des Champions (sorti dès les quarts de finale par Arsenal), « Carletto » laisse tout de même un fabuleux héritage derrière lui (3 C1, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Supercoupes d’Espagne, 3 Supercoupes d’Europe, 3 Coupes Intercontinentales).