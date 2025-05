Trophées UNFP 2025 : Chevalier n’a jamais compris les critiques sur Donnarumma

Interrogé sur sa régularité depuis son début de carrière, Lucas Chevalier, élu meilleur gardien de la saison en Ligue 1 devant notamment Gianluigi Donnarumma, a eu des mots positifs sur son homologue italien. S’il ne fait plus aucun doute de l’importance de Donnarumma au PSG, l’ancienne pépite de l’AC Milan a connu des heures plus compliquées au PSG, ce que le gardien du LOSC n’a jamais réellement compliqué :

«C’est vrai que je n’ai pas eu de creux. Je n’ai pas eu de périodes où j’enchaînais les erreurs. Je ne sais pas si c’est une caractéristique d’un gardien en particulier. Il y a des gardiens qui vont avoir plus tendance à faire des erreurs que d’autres. Je ne sais pas si c’est des profils ciblés, mais est-ce qu’il faut se préparer ? Non parce qu’il ne faut pas se préparer à faire des erreurs, mais il faut juste avoir conscience que ça peut arriver. Et ça arrivera aussi surtout aujourd’hui, Donnarumma joue dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a beaucoup plus d’impact. Un club où les médias ne font aucun cadeau, peut-être qu’à Lille, vous en faites un peu plus. Peut-être que si je fais la même (erreur), si je rate mon intervention de la même manière à Lille et Donnarumma à Paris, ça a un peu plus d’impact (pour lui). Je pense que ça aussi ça joue, mais j’ai toujours su garder le cap, cela fait quatre ans que je joue en professionnel, on va dire que je suis sur mes appuis. J’espère que ça n’arrivera pas trop souvent parce que pour un gardien de haut niveau, il ne faut pas que ça arrive trop souvent».