LOSC : la grosse annonce de Lucas Chevalier sur son avenir

Si le LOSC vit un exercice 2024/2025 rayonnant, il le doit en grande partie à Lucas Chevalier. Installé dans les cages lilloises depuis son retour de prêt de Valenciennes en 2022, le gardien de but de 23 ans réalise une saison tout bonnement exceptionnelle. Couronné du titre de meilleur gardien de Ligue 1 ce dimanche soir lors de la remise des trophées UNFP, le dernier rempart formé chez les pensionnaires de Pierre Mauroy impressionne semaine après semaine. S’il affichait déjà un niveau au-dessus de la moyenne ces deux dernières années, le natif de Calais a franchi un énorme cap cette saison, que ce soit en termes de performance ou d’expérience acquise, avec notamment la découverte de la Ligue des Champions, mais aussi de l’équipe de France.

Qualifiés pour l’édition 2024/2024 de la coupe aux grandes oreilles, les Dogues ont réalisé une épopée européenne absolument sensationnelle. Alors que beaucoup promettaient l’enfer aux Nordistes après le tirage de la phase de play-off, les joueurs de Bruno Genesio ont terminé à une incroyable 7e place, entre autres grâce un grand Lucas Chevalier. Le portier lillois peut se targuer d’avoir terminé la rencontre face au Real Madrid sans avoir encaissé le moindre but, mais également d’être reparti du Metropolitano et d’Anfield en ayant vu ses filets ne trembler qu’une seule fois, réalisant des matchs XXL dans chacune de ces confrontations. Alors que son arrivée en équipe de France ne semblait être qu’une question de temps, Chevalier a pour la première fois été appelé par Didier Deschamps en novembre dernier, puis en mars. S’il n’a pas encore disputé la moindre minute, il pourrait bien venir faire de l’ombre à Mike Maignan, tant ses admirateurs sont nombreux. Et certains se trouvent Outre-Manche.

Direction la Premier League pour Lucas Chevalier ?

Jeune et talentueux, Lucas Chevalier attire forcément de nombreuses convoitises. Ces derniers mois, il a vu son nom être associé à deux poids lourds européens : le PSG, ainsi que Manchester United. Si dans le cas des Champions de France, le réveil de Gianluigi Donnarumma a fini par calmer les rumeurs, les dernières semaines difficiles d’André Onana dans les buts des Red Devils pourraient, au contraire, pousser les dirigeants mancuniens à venir piocher dans le Nord de la France. Et visiblement, l’intéressé ne serait pas insensible à une proposition venue d’Angleterre.

En marge de la cérémonie des trophées UNFP, Lucas Chevalier a pu être interrogé quant à son avenir. Et parmi les quatre grands championnats étrangers, c’est celui remporté par Liverpool cette saison qui semble faire le plus d’effet au gardien lié au LOSC jusqu’en 2027 : « la Premier League ? C’est un championnat qui fait rêver, le plus attractif. Quand on voit Tottenham, Manchester United qui galèrent avec des joueurs de dingo, on voit un peu le "level". J’ai 2 ans de contrat, et puis vous connaissez le président (rires). Je n’ai pas eu de propositions spécifiques de ce pays, mais ça fait réfléchir. » Une chose est sûre, la décision qui sera prise par le natif de Calais risque d’être difficile. Une qualification du LOSC pour la reine des compétitions européennes la saison prochaine pourrait sûrement faire pencher la balance en faveur du club présidé par Olivier Létang, mais nul doute que des sirènes venues de Premier League ne laisseraient pas indifférent le mur lillois.