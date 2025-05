La réaction de Lucas Chevalier à son trophée de meilleur gardien de Ligue 1

Pas de Gianluigi Donnarumma ni de Geronimo Rulli pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, mais bien Lucas Chevalier. Le portier de Lille a été mis à l’honneur par les joueurs du championnat de France, qui ont en grande majorité voté pour lui aux trophées UNFP. Une première pour le gardien de l’équipe de France, qui était évidemment heureux de recevoir cette distinction.

«C’est la troisième fois que je suis nommé, mais je ne l’avais jamais gagné, c’est un peu un symbole. Jérémie Janot (qui lui a remis le trophée en main, ndlr), je l’ai eu avec moi lors de ma première saison en L2 à Valenciennes. Ce trophée, c’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine, on s’était dit qu’un jour ou l’autre, j’allais le chercher et c’est chose faite. Je m’inscris derrière de grands noms, ça me fait plaisir à mon âge. Merci aux votants, aux joueurs qui m’ont élu, merci à mes défenseurs, j’ai pu un peu m’illustrer (rires), c’est une grande fierté. Il reste un match et on doit aller chercher la 4e place, on doit aller chercher les barrages de Ligue des Champions.»