Real Madrid : un joueur se lâche violemment dans le vestiaire

Cette saison, le Real Madrid rêvait plus grand avec Kylian Mbappé, le joueur tant désiré par Florentino Pérez. Le Français, qui a connu des hauts et des bas, s’en tire pas si mal d’un point de vue statistique puisqu’il affiche un bilan de 38 buts et 4 assists en 52 apparitions toutes compétitions confondues. Mais le capitaine des Bleus comme son club espéraient mieux. Ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. La Liga, elle, s’est certainement envolée dimanche après la défaite lors du Clasico face au FC Barcelone (défaite 4 à 3). En effet, les Madrilènes comptent désormais 7 points de retard sur les Culés à trois journées de la fin du championnat. Si mathématiquement tout reste encore possible, il paraît aujourd’hui peu probable que les Catalans se relâchent dans le sprint final. De son côté, le Real Madrid va essayer de terminer la saison tant bien que mal.

La défense, le cœur du problème

D’autant qu’il faudra faire sans plusieurs éléments blessés, à l’image de Vinicius Jr ou de Lucas Vazquez. Il faudra aussi rester concentré alors que l’agitation autour du club se fait de plus en plus forte. Hier, le Brésil a officialisé l’arrivée de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur national. Le Real Madrid n’a pas encore confirmé la nouvelle. Le club ibérique n’a pas non plus annoncé la venue de Xabi Alonso, qui a officialisé son départ du Bayer Leverkusen. Mais la presse espagnole assure qu’il sera sur le banc pour diriger les Merengues lors du Mondial des Clubs cet été. Et il n’arrivera pas seul puisque trois joueurs au moins l’accompagneront. Il y aura Trent Alexander-Arnold (Liverpool), ainsi qu’un latéral gauche et un défenseur central. Renforcer le secteur défensif sera une priorité pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu.

Cela aurait déjà dû être la priorité l’été dernier après le départ de Nacho et les problèmes récurrents au sein de l’arrière-garde. Mais la direction madrilène avait décidé de ne pas offrir à Ancelotti le défenseur central qu’il réclamait. Aymeric Laporte (Al-Nassr) avait d’ailleurs les faveurs du Mister. Mais les demandes du club saoudien avaient refroidi Florentino Pérez, qui estimait que son club pouvait s’en sortir avec les forces en présence. Mais le boss du Real Madrid, qui s’est notamment offert Mbappé, s’est trompé. Le club de la capitale espagnole a été dans le dur cette saison entre les blessures, notamment d’Eder Militão, de David Alaba ou plus récemment d’Antonio Rüdiger, qui a joué diminué une partie de l’année. Ancelotti a dû bricoler en intégrant le jeune Raul Asencio ou en repositionnant Aurélien Tchouameni derrière. Il a aussi dû faire sans Dani Carvajal ou Ferland Mendy. Tout cela n’a pas forcément aidé les Madrilènes.

Un joueur du Real Madrid se lâche

Dans le vestiaire d’ailleurs, certains joueurs n’ont pas du tout compris la politique du club à ce sujet. En effet, Relevo explique que plusieurs éléments ont réclamé des renforts en défense mais le conseil d’administration du club n’a pas écouté leurs requêtes. Tout cela a créé des tensions, surtout en janvier après le mercato d’hiver où le club n’a pas recruté à ce poste. Un joueur dont l’identité a été gardée secrète s’est lâché ce mardi auprès de nos confrères espagnols. « Avec cette défense en Liga, ce serait difficile de décrocher une place en Ligue Europa Conférence», a-t-il avoué. Des propos forts qui traduisent le sentiment de plusieurs joueurs dans le groupe, très remonté. Cela traduit aussi une certaine fracture dans le groupe puisque ces déclarations ne sont pas forcément du goût des personnes incriminées. Conscient des soucis, Florentino Pérez, qui doit aussi gérer le malaise Rodrygo, est enfin décidé à passer à l’offensive. Outre la signature de Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit, Dean Huijsen est bien placé pour venir renforcer l’axe central.

D’ailleurs, Relevo explique que le président madrilène n’a volontairement pas signé de défenseur central en janvier afin de laisser le nouveau coach choisir une recrue à son arrivée. Ce qui est étonnant, puisque les médias ibériques assurent que c’est le club qui choisit les recrues et non les entraîneurs. Cela a été le cas avec Ancelotti, qui n’était visiblement plus dans les plans des dirigeants depuis plusieurs mois si on se fie aux informations de Relevo, qui ajoute que les joueurs n’ont pas toujours compris ses choix et ont été surpris du peu de travail effectué avant la double confrontation face à Arsenal en C1. Concernant la défense, un latéral gauche est également attendu au Real Madrid durant l’intersaison, ce qui pourrait compliquer les affaires de Ferland Mendy, qui a toujours été soutenu par le Mister. De plus, il ne faudra pas exclure une possible arrivée dans l’entrejeu puisque le club n’a pas vraiment remplacé Toni Kroos. Mais pour le moment, la priorité est d’offrir une nouvelle défense à Xabi Alonso. Un cadeau de bienvenue qui ne sera pas de refus !