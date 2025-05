Le départ d’Ancelotti du Real Madrid fait du bruit en Espagne, un international recale le PSG

Le départ de Carlo Ancelotti divise

Clap de fin pour Carlo Ancelotti au Real Madrid. Entraîneur de la Casa Blanca depuis 2021, le Mister fait ses adieux et va rejoindre le Brésil. Il laisse un énorme héritage avec 15 trophées remportés au total avec le club espagnol. Mais paradoxalement, la presse ne pleure pas le Mister, et très peu de journaux lui consacre une page ou plus pour le remercier. Seul AS fait figure d’exception. Le journal le décrit comme le plus grand coach de l’histoire de Madrid, devant Zidane ou Del Bosque. Ses deux passages sont réussis, chose rare dans le football. Il a su se réinventer et créer des moments d’histoire. Cette dernière saison aura cependant été celle de trop pour l’Italien qui part par la petite porte. Dans le reste de la presse, on est passé vite à autre chose et on se concentre désormais sur son successeur Xabi Alonso qui est attendu dès le 1er juin afin d’être du voyage pour la Coupe du Monde des Clubs.

Le PSG drague un ancien Lillois

La fin de saison approche à grands pas et le PSG a évidemment en tête la finale de la Ligue des Champions. Pour autant, en coulisses, la direction travaille déjà sur de potentiels renforts. La cellule de recrutement a identifié Sven Botman de Newcastle comme une piste intéressante. Des discussions informelles avaient eu lieu l’an dernier entre les parties avant que le joueur ne soit victime d’une blessure au ligament croisé antérieur. Problème, c’est que Newcastle va disputer la Ligue des Champions et a donc des arguments économiques et sportifs à faire valoir. Selon I Paper, Botman souhaite rester à St James Park. Newcastle et le joueur ont fermé la porte. Paris devra formuler une offre supérieure pour convaincre l’ancien joueur du LOSC de revenir en France.

Van Dijk défend TAA

En bon capitaine, Van Dijk est monté au créneau pour défendre Alexander-Arnold. Sa décision de quitter Liverpool ne passe toujours pas chez les supporters. Le roc défensif des Reds et le Daily Mail ont toutefois pris sa défense. Le tabloïd anglais ne comprend pas pourquoi l’enfant du club n’a pas droit à un départ comme celui de Dier avec le Bayern. Malgré une petite saison en Bavière, l’Anglais a eu le droit à un hommage, contrairement à TAA qui va partir par la toute petite porte après 20 ans du côté de Liverpool. Une haine jugée injustifiée par la presse anglaise. Les fans sont frustrés parce qu’ils sentent qu’ils n’ont pas leur mot à dire. Les huées envers lui sont intolérables et font honte aux valeurs de Liverpool, peut-on lire.