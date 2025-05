Real Madrid : Xabi Alonso a un objectif à 150 M€

Ce n’est pas encore officiel, mais Xabi Alonso (43 ans) va devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. L’Espagnol va d’ailleurs signer un contrat jusqu’en juin 2028 comme l’a annoncé El Chiringuito. Alors qu’il devait entrer en fonction après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été, celui qui a officié au Bayer Leverkusen ces dernières saisons va finalement arriver à Madrid dès le 1er juin. Pourtant, les Merengues avaient imaginé nommer un coach intérimaire pour ce tournoi estival, à savoir Santiago Solari, avant que Xabi Alonso prenne place.

La suite après cette publicité

AS explique que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont finalement changé d’avis après la fin de saison compliquée de l’équipe et surtout parce que beaucoup d’argent est en jeu lors du Mondial des Clubs. En effet, le Real Madrid prend très au sérieux cette compétition qui peut rapporter jusqu’à 150 M€. Le club ibérique veut donc mettre toutes les chances de son côté en confiant les clés du camion à Xabi Alonso, qui sera d’ailleurs accompagné de trois recrues pour débuter ce tournoi et sa nouvelle aventure au sein de la Casa Blanca.