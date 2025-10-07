Real Madrid : Rodrygo fait une grande mise au point sur son avenir

Actuellement en sélection nationale, avec le Brésil, dans le cadre de deux matches amicaux contre le Japon et la Corée du Sud, Rodrygo (24 ans) revient mieux sous le maillot du Real Madrid. Pas encore titulaire aux yeux de Xabi Alonso, l’ailier affiche un meilleur visage que l’an dernier lorsqu’il entre en jeu et reste dans la rotation du club merengue. Dans un long entretien à AS, le Brésilien a accepté de revenir sur sa longue saison 2024-25, qui lui a valu de nombreuses critiques et même de longues rumeurs de départ au mercato d’été.

«J’ai traversé une période très difficile sur le plan personnel. Je suis resté longtemps sans parler à personne. Personne ne savait ce que je traversais. C’était une période très difficile. Je n’étais pas bien, ni physiquement ni mentalement», a tenu à expliquer l’ailier madrilène, qui assure avoir été grandement soutenu par Carlo Ancelotti. Rodrygo explique même que ses problèmes personnels ont influencé les choix du coach italien, qui lui assurait qu’il n’était pas prêt à jouer et enchaîner les matches.

Rodrygo assure être soutenu par le Real Madrid

Et s’il se dit beaucoup mieux mentalement, le Brésilien est conscient qu’il devra retrouver sa place de titulaire. Car il ne souhaite pas quitter le Real Madrid rapidement. «Bien sûr, il y a toujours des offres, je ne vais pas mentir. Mais j’ai toujours clairement fait savoir au club que je voulais continuer à réussir ici, encore plus que je ne l’ai déjà fait. Tant que Madrid me veut, je serai toujours là. Si un jour le Real Madrid me dit : "Rodry, trouve une équipe", je dirai : "OK". Mais ça n’est pas arrivé. Le club m’a toujours dit qu’il comptait sur moi», a-t-il lâché.

«Les gens spéculaient parce que je restais silencieux. Mais je savais ce que j’allais faire cette saison avec le Real Madrid», ajoute Rodrygo, conscient qu’il devra batailler pour regagner sa place auprès de Xabi Alonso, qui attend de lui qu’il joue davantage à d’autres postes que sur l’aile gauche. «Je préfère jouer à gauche et que je suis bien meilleur sur l’aile, mais je suis toujours disponible pour l’équipe Je m’en sors bien, même si, logiquement, j’aimerais jouer plus. Je suis en pleine évolution, je progresse sans cesse et je suis heureux».