Real Madrid : coup de théâtre pour Vinicius Jr

Ces derniers jours, le Real Madrid fait couler de l’encre de l’autre côté des Pyrénées. La défaite face au FC Barcelone dimanche dernier lors du Clasico a été la goutte d’eau qui a fait totalement exploser le vase. Depuis, les langues se délient et de nombreuses informations circulent dans la presse. Très rapidement, on a eu la confirmation que Carlo Ancelotti, qui a été nommé sélectionneur du Brésil, serait remplacé par Xabi Alonso (43 ans). L’Espagnol, qui aura le droit à trois recrues, arrivera pour diriger l’équipe durant le Mondial des Clubs.

En ce qui concerne les joueurs, Rodrygo (24 ans) ne sera pas retenu par les Merengues, qui réclament environ 100 M€ pour le laisser filer. Cinq gros clubs sont d’ailleurs déjà prêts à dégainer. Le Brésilien devrait donc être la star sacrifiée par Florentino Pérez et ses équipes, qui préfèrent continuer avec Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Concernant ce dernier, après des mois d’incertitude et un fort intérêt de l’Arabie saoudite, une prolongation de contrat était en excellente voie.

Les agents de Vini Jr gardent toutes les portes ouvertes

AS expliquait même il y a quelques jours qu’il devrait toucher environ 20 M€ nets par an, soit 100 M€ sur 5 ans. Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la formation madrilène devant KM9. Mais ce mercredi, Marca dévoile de nouvelles informations sur le sujet. La publication ibérique explique que la prolongation de contrat du Brésilien n’est pas finalisée, contrairement à ce qui était annoncé ces dernières semaines. En effet, bien que les deux camps échangent positivement, le salaire réclamé par le joueur et ses agents ne convient pas aux dirigeants de la Casa Blanca. Ces derniers font très attention à la grille salariale et souhaitent que Vini Jr touche un salaire inférieur à 20 M€ par saison.

De plus, la saison du Brésilien, jugée mauvaise d’un point de vue individuel par son club, n’aide pas. Tout comme son comportement sur le terrain ou son entente avec certains joueurs de l’équipe qui n’est pas très bonne. Tout cela pèse dans la balance, même si l’idée est aujourd’hui de continuer ensemble. Pourtant Marca ajoute que les représentants de Vinicius Jr gardent toutes les portes ouvertes et continuent en parallèle à discuter avec l’Arabie saoudite afin d’obtenir une très grosse offre d’un club. Cela pourrait permettre au Brésilien d’avoir un point de chute en cas de désaccord avec le Real Madrid ou de mettre la pression aux Merengues pour qu’ils lui offrent ce qu’il demande. Le feuilleton est reparti de plus belle !