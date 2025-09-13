Real : Xabi Alonso ferme la porte à un départ de Mastantuono
À peine arrivé, aussitôt reparti ? Arrivé cet été en provenance de River Plate, Franco Mastantuono semble plaire à Xabi Alonso, qui l’a aligné d’entrée lors des deux derniers matchs du Real Madrid. Pourtant, l’international argentin (3 sélections) pourrait déjà repartir de l’Espagne, quelques semaines seulement après son arrivée. En effet, Diego Placente souhaiterait compter sur lui pour la Coupe du Monde U20, qui commencera le 20 septembre prochain.
Interrogé à ce sujet ce vendredi après-midi, Xabi Alonso s’est montré très clair. « S’il ne tient qu’à nous, Mastantuono reste ici et n’ira pas avec l’Argentine aux moins de 20 ans », a indiqué l’entraîneur des Merengues en conférence de presse, à la veille du déplacement à la Real Sociedad en Liga (16h15). Un message assez clair qui ne devrait pas beaucoup plaire en Argentine…
En savoir plus sur
La démonstration de l’OM rassure avant le Real, la déclaration de Rabiot qui ne plaira pas à De Zerbi
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer