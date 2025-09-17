Ligue des Champions
PSG : le bijou de Khvicha Kvaratskhelia face à l’Atalanta Bergame
1 min.
@Maxppp
Le PSG assume son statut de champion d’Europe. Après 45 minutes, les Parisiens mènent 2-0 face à l’Atalanta, et sans trembler pour le moment. Marquinhos avait débloqué la situation en début de rencontre, avant que Kvaratskhelia n’enfonce le clou.
La suite après cette publicité
Trouvé à quarante mètres du but adverse, le Géorgien s’est joué de son premier adversaire d’une superbe feinte de corps, avant de s’engouffrer vers l’intérieur et de déclencher une merveilleuse frappe à l’entrée de la surface. Le PSG déroule.
La suite après cette publicité
