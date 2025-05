LdC : la grosse colère des supporters du PSG pour la finale

La vente des billets pour la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, prévue le 31 mai à Munich, a provoqué une vague de frustration chez les supporters parisiens. Le système mis en place par le club, basé sur des vagues réservées aux abonnés, a rapidement tourné à la loterie. Après une première phase avantageant les abonnés les plus anciens, la deuxième vague, ouverte mardi, a tourné court : les places restantes se sont envolées en quelques minutes, laissant de nombreux fidèles du Parc des Princes sur le carreau. La troisième vague de vente, initialement envisagée, n’aura finalement pas lieu.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages de colère recueillis par RMC Sport se sont multipliés. Beaucoup dénoncent une absence totale de transparence, des promesses non tenues, et une priorité donnée à la revente ou aux invités. Entre bugs techniques, mails reçus trop tard et files d’attente infructueuses, la gestion du club parisien est jugée indigne d’un club de cette envergure. Certains réclament même des chiffres officiels sur les quotas de billets réellement mis en vente, et fustigent une billetterie jugée décevante, et des pratiques commerciales irrespectueuses.