Toni Kroos s’enflamme pour le Barça

La Liga a très certainement désigné son vainqueur dimanche dernier. Pour le dernier Clasico de la saison, et peut-être le plus important, le FC Barcelone est parvenu à se défaire du Real Madrid, une fois de plus, à Montjuïc (4-3). Et l’une des légendes de la Casa Blanca était probablement devant sa télévision pour regarder la rencontre : Toni Kroos. Le désormais ancien milieu de terrain a donné son opinion sur le Barça version Hansi Flick à Mundo Deportivo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sextuple vainqueur de la Ligue des Champions semble emballé.

Deux points ont retenu l’attention de celui qui a pris sa retraite sportive à l’issue du dernier exercice, à savoir la mentalité des Catalans même en étant menés au score, ainsi que leur facilité à utiliser le ballon à bon escient : « c’est ça qui est vraiment impressionnant avec le Barça. Ils continuent à jouer comme si de rien n’était. On ne sent aucune peur de perdre. On voyait que le Real Madrid doutait encore après ce 2-0 . Ils sont très à l’aise techniquement. Le Real n’abordait pas ce match avec la meilleure confiance possible, et ce qui surprend, c’est qu’ils n’ont pas su tirer profit de cette avance. C’est étonnant. » Nul ne sait quelle aurait été l’issue de cette partie avec l’Allemand sur le terrain.