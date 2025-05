Lille : Olivier Létang lâche un coup de gueule après la défaite contre Brest

Dominé aujourd’hui par Brest, Lille a sans doute perdu gros. Actuellement cinquième de Ligue 1, le club nordiste a dit adieu à ses chances de terminer sur le podium et ne se qualifiera pas directement pour la prochaine Ligue des Champions. Si les Dogues peuvent encore finir à une quatrième place comme l’an dernier qui leur permettra de rejoindre le troisième tour préliminaire de cette compétition, le président lillois Olivier Létang a lâché un coup de gueule contre son équipe.

«C’est une immense déception sur le résultat et la manière. Compte tenu du niveau de performance, on ne méritait pas de l’emporter. On a été trop pauvre, on a fait un non-match et c’est impossible de l’emporter dans le sport de haut niveau quand ça arrive. C’est une grosse déception. En termes de détermination et d’envie, on a joué contre une équipe de Brest qui n’avait plus rien à jouer et qui a démontré plus de détermination que notre équipe. Cela me touche et m’inquiète. C’est incompréhensible de manquer de détermination contre un adversaire qui n’a rien à jouer alors qu’on joue une place en Ligue des Champions», a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.