Nike dévoile les nouveaux maillots de l’Équipe de France féminine

Cet été, les fans de foot auront droit à un Euro 2025 dans lequel la France espère forcément faire bonne figure. L’équipementier Nike vient d’ailleurs de dévoiler les deux maillots que porteront les joueuses de Laurent Bonadei. « Nike présente la nouvelle collection de maillots de l’équipe de France féminine, une célébration de l’audace, de l’élégance et du patrimoine français. Cette collection rend hommage aux figures révolutionnaires qui ont changé le football et la culture, tout en offrant aux athlètes une tenue taillée sur mesure pour la performance », dévoile le géant du textile américain.

« Le maillot domicile 2025 se distingue par sa texture « trompe-l’œil » inspirée du tweed emblématique, clin d’œil subtil à l’héritage des grandes maisons françaises. Avec son col Claudine revisité et une étiquette tricolore moderne sur la manche, il incarne l’élégance à la française. Les noms et numéros sont dessinés dans un style Art Nouveau, hommage visuel aux lignes du métro parisien. Le maillot extérieur propose une palette plus douce et chaleureuse, dans des tons de champagne, ivoire et rose, en référence au « football champagne » qui a marqué les grandes heures du jeu tricolore. Pour la première fois, l’écusson de la FFF est centré sur la poitrine. Un col asymétrique et un motif de vigne viennent compléter une silhouette à la fois raffinée et symbolique. À l’intérieur, l’inscription « Nos différences nous unissent » rappelle les valeurs inclusives de l’équipe », peut-on lire dans le communiqué de la marque. Espérons que ces deux tuniques portent chance aux Bleues, qui restent sur une élimination en dès les quarts de finale lors du dernier Mondial et aux Jeux Olympiques.