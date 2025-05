Liga : le Celta s’impose chez la Real Sociedad

En pleine course pour décrocher une place européenne, le Celta de Vigo se déplaçait sur la pelouse de la Real Sociedad ce mardi. Face à des Basques qui n’avaient plus rien à jouer, les Galiciens ont obtenu trois points précieux (1-0), et ce grâce à un but d’Alfonso Gonzalez en toute fin de première période.

Avec ce succès, la bande de Iago Aspas conforte sa septième position et prend temporairement cinq points d’avance sur ses poursuivants que sont le Rayo Vallecano et Majorque. La Real Sociedad est de son côté douzième et aura besoin d’un petit miracle pour espérer gratter cette huitième place qui donne accès à la Conference League.