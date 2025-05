Mercato : le FC Nantes se frotte déjà les mains avec la sensation Yassine Benhattab

Il y a des joueurs pour qui la trajectoire est rectiligne dès leur plus jeune âge. Des jeunes talents programmés pour réussir et qui percent alors que leur majorité n’est même pas encore atteinte. Et il y a les autres. Ceux qui ont connu un parcours atypique et qui sont passés par la fenêtre lorsque la porte était fermée. C’est typiquement le cas de Yassine Benhattab. Si vous ne suivez pas le National, vous êtes sans doute passés à côté de ce phénomène. Si vous êtes un suiveur assidu de la troisième division nationale, vous n’avez pas pu échapper au talent de ce Franco-Algérien génération 2002, très grand ami dans l’ancien grand espoir de l’OM Isaac Lihadji aujourd’hui au Qatar, et fraîchement sacré meilleur joueur du National sous les couleurs d’Aubagne.

La suite après cette publicité

Estampillé "pépite" dès son plus jeune âge, le natif de Marseille va pourtant connaître un parcours pour le moins sinueux. Arrivé à l’OM en U12, il en repart au bout de trois ans pour rejoindre un petit club marseillais en U15. Là-bas, il tape dans l’œil de l’AS Monaco. Mais échaudée par la courte expérience phocéenne du jeune milieu de terrain, la famille Benhattab décide de privilégier un projet à taille humaine et envoie le fiston du côté de Niort. En U17, ce dernier brille avec les jeunes niortais au point de monter avec les pros à 17-18 ans et d’être supervisé à plusieurs reprises par Everton. Pourtant, à Niort, alors en Ligue 2, rien ne se passe comme prévu. Le club des Deux-Sèvres privilégie les profils athlétiques et met de côté Benhattab qui décide de claquer la porte pour revenir sur Marseille.

Ça s’agite autour de Yassine Benhattab

Après six mois sans club, il débarque à Aubagne alors en National 2 en 2022. Il connaîtra les joies de la montée en National l’été dernier après 15 apparitions en N2. L’été dernier en toute fin de mercato, le FC Nantes, convaincu par le profil et les qualités du joueur, décide de lui faire signer son premier contrat pro de trois saisons. Mais plutôt que de l’intégrer au groupe professionnel ou de le faire évoluer en N3 avec la réserve, les Canaris décident de l’envoyer en prêt… à Aubagne, dans un environnement qu’il connaît parfaitement. Et ce choix a été d’entrée payant. En National, le Franco-Algérien régale. Sa vision du jeu, sa qualité de passe largement au-dessus de la moyenne et sa capacité à faire la différence en un contre un font rapidement de lui l’un des meilleurs joueurs du National.

La suite après cette publicité

Nommé et élu très souvent dans les lauréats mensuels de la division, Benhattab, le plus souvent aligné au poste d’ailier droit (il a également été aligné en milieu relayeur, n°10 et aussi en avant-centre), a marqué à 7 reprises (dont un triplé contre Châteauroux le 25 avril dernier) et délivré 10 passes décisives. Des performances et une régularité qui ont notamment permis au promu Aubagne de réaliser une saison brillante en National (5e). À titre individuel, le natif de la cité phocéenne a été élu meilleur joueur de National. Une aubaine donc pour le FC Nantes qui va récupérer une grosse révélation à moindre coût.

Sur les bords de l’Erdre, on suit de loin les performances du natif de Marseille même si on est bien évidemment focus sur l’opération maintien avec un ultime match à disputer face à Montpellier. Si le n°10 d’Aubagne n’a pas eu d’échanges avec Antoine Kombouaré, nous sommes en mesure de vous affirmer que le technicien kanak suit ses performances. De son côté, Yassine Benhattab veut réussir à Nantes. La perspective d’évoluer à la Beaujoire devant près de 40 000 personnes le séduit largement. Côté Canari, il y a une vraie volonté de le conserver malgré l’intérêt déjà présent de plusieurs clubs. Si la formation allemande d’Hoffenheim l’a supervisé, le RC Lens garde un oeil avisé sur lui tandis que 3 clubs de première division portugaise, un club belge et un club hollandais en font de même.