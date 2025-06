Mercato Nantes : les annonces de Franck Kita

Ce lundi 30 juin, c’était jour de reprise au FC Nantes. Le club situé sur les bords de l’Erdre avait donc donné rendez-vous à la presse à la Jonelière pour faire le point sur la saison à venir et présenter le successeur d’Antoine Kombouaré. L’occasion pour les observateurs d’interroger Franck Kita, directeur général délégué du FCN, sur la tendance du mercato aune et vert. Pour rappel, on a surtout vu des cadres partir ou en passe de le faire. Nicolas Pallois n’a pas été conservé, Moses Simon a été vendu au Paris FC en échange de 7 M€, Pedro Chirivella a rejoint le Panathinaïkos contre 2 M€ et Douglas Augusto doit être transféré à Krasnodar en échange de 6,5 M€.

La suite après cette publicité

Des départs justifiés par Kita. «On était en fin de cycle. On avait un certain nombre de cadres partis, comme Pedro Chirivella, Nicolas Pallois ou Marcus Coco, qui étaient là depuis cinq-six ans. Avec eux, on a tout vécu : barrage, maintien, Coupe de France, Coupe d’Europe, on a tout joué. Il fallait passer à quelque chose d’autre, une nouvelle ère. Le départ de ces cadres laisse automatiquement plus de places aux jeunes.» Ces départs expliqués, Kita était ensuite attendu sur le volet des arrivées.

La suite après cette publicité

Nantes ne veut plus vendre, mais…

Pour le moment, seul le jeune gardien Alexis Mirbach a officiellement rejoint les Canaris, en attendant le défenseur serbe Uros Radakovic. Un renfort qui satisfait l’entraîneur Luis Castro. « Il a un profil de défenseur axial intéressant. C’est un joueur à l’aise avec le ballon. C’est ce qu’on veut. Il est très fort dans le domaine aérien. Il est aussi agressif. Mais il va falloir qu’il s’adapte à la Ligue 1, qui est différente du championnat turc », a confié le Portugais. Et la suite ? « Bien évidemment qu’on table un certain nombre de joueurs. On vise des joueurs qui plaisent au coach. Des achats ? Bien sûr », a expliqué Kita, qui n’en dira pas plus.

Le dirigeant nantais a, en revanche, assuré que le club n’avait plus besoin de vendre pour assurer ses arrières. «On a fait un certain nombre de ventes donc on est très confortables d’un point de vue financier. On n’a pas besoin de vendre, parce qu’on a déjà vendu. Des Leroux, des Tabibou, ils sont intransférables, ils ont besoin de s’épanouir avec le coach. Zézé ? Il est jeune mais il a un peu plus de vécu. Je ne voulais pas vendre Simon, Douglas ou Chirivella. Zézé, c’est un excellent joueur. Je n’ai pas besoin de le vendre. Mais vous connaissez le football.» Vous l’aurez compris : Nantes aimerait garder Zézé, mais si un club arrive et pose une belle offre sur la table, les Canaris ne retiendront pas leur défenseur…