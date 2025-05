Real Madrid, Brésil : Carlo Ancelotti sort du silence

Carlo Ancelotti va quitter le Real Madrid à la fin du championnat espagnol. Le timing de l’annonce de son intronisation à la tête de la Seleção a pu surprendre, mais cela ne change rien à l’histoire. À partir du 26 mai, « Carletto » sera de l’autre côté de l’Atlantique et préparera les futures échéances du Brésil face à l’Équateur et le Paraguay. Présent face aux médias à la veille du match de Liga entre le Real Madrid et Majorque, l’Italien a malgré tout assuré vouloir clore son chapitre madrilène de la meilleure manière possible, même si ce sera probablement sans titre.

«Madrid publiera le communiqué quand il le voudra»

« À partir du 26, je serai le sélectionneur du Brésil et c’est un défi très important, mais je veux bien finir cette dernière ligne droite de cette fantastique aventure ici. Je sais que vous vous intéressez à ce que je pense et à ce que je veux faire. Mais je dois penser aux jours qu’il me reste à vivre ici. Grâce au respect que j’ai pour ce club et ces supporters, je me concentre sur la dernière ligne droite de cette aventure spectaculaire. » Une réponse courtoise qui n’a bien évidemment pas suffi aux journalistes présents.

Très rapidement, les questions ont basculé sur le timing choisi par la CBF pour annoncer son nouveau sélectionneur et l’absence de communiqué de la part du Real Madrid. Mais comme à son habitude, Ancelotti a su trouver la parade. « Parce que la CBF a publié cette déclaration et que depuis le 26, je suis le sélectionneur du Brésil. (…) Tout le monde a agi comme il le souhaite. (…) Madrid publiera le communiqué quand il le voudra, il n’y a aucun problème et il le fera quand il le jugera opportun. Quand le club communique avec moi, c’est tout à fait personnel », a-t-il confié. Relancé sur sa fin de parcours à Madrid, Ancelotti a-t-il senti que la Casa Blanca ne voulait plus de lui pour dire oui rapidement au Brésil ?

Ancelotti soigne son adieu au Real Madrid

Le Mister s’expliquera peut-être plus en détail lors de sa présentation au siège de la CBF, mais en attendant, il a pris le soin de soigner ses adieux avec le Real. « Je n’ai jamais pensé que Madrid ne voulait pas de moi. Madrid m’aime. Même si je vais au Brésil le 25, Madrid m’aime toujours. Madrid m’a toujours aimé. Ils m’ont toujours montré de l’affection. Je ne pouvais pas être entraîneur de Madrid toute ma vie. C’est fini à cause de beaucoup de choses. Peut-être que le club a besoin d’une nouvelle impulsion. Je n’en fais pas un drame. Mille mercis à ce club. Et nous continuerons. Je serai madrilène toute ma vie. C’est une période qui s’achève. C’est spectaculaire. Je n’aurais jamais pensé pouvoir entraîner Madrid pendant six ans et c’est arrivé », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« J’ai toujours gardé à l’esprit qu’un jour cela se terminerait. J’ai passé de bons moments et je pense que c’est le cas pour tout le monde, mais il y a un moment où ça s’arrête. Le football est comme la vie, il y a un début et une fin. J’ai passé de bons moments et le 26 mai est un autre défi. Je n’ai jamais eu de problème avec le club et je n’en aurai jamais. Nous avons gagné beaucoup de choses et cela restera un souvenir pour la vie. (…) Je ne peux rien regretter et je veux passer ces derniers jours de manière fantastique. J’ai fait de mon mieux et les titres parlent d’eux-mêmes. Oui, je suis très heureux, si je n’avais pas la conférence de presse aujourd’hui, ce serait fantastique, mais il y a des choses que je ne peux pas expliquer maintenant parce que je suis à Madrid et que je veux respecter ce maillot. Je voulais gagner le championnat. » Carlo Ancelotti ne réussira pas sa sortie, mais personne ne lui enlèvera l »héritage extraordinaire qu’il laisse derrière lui en Espagne (3 C1, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Supercoupes d’Espagne, 3 Supercoupes d’Europe, 3 Coupes Intercontinentales).