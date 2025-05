Trophées UNFP 2025 : Lucas Chevalier analyse son ascension fulgurante

Quelques minutes après avoir été élu meilleur gardien de la saison de Ligue 1, Lucas Chevalier a été interrogé sur sa progression toujours plus constante depuis quelques mois. Jouer la Ligue des Champions et être convoqué en Equipe de France ont été deux éléments primordiaux dans son ascension fulgurante, d’après le principal intéressé :

La suite après cette publicité

«Je pense que ça a pesé dans la balance pour gagner ce trophée, parce que quand on regarde, je pense que si l’un des cinq autres nommés avaient joué la Ligue des champions, ça aurait été peut-être lui ou moi. Je pense que ça a joué dans la balance. Je pense que cette année, j’ai vécu une saison d’un top gardien européen. J’ai fait 50 matchs. J’ai mon 49e ou 50e, et il reste encore la semaine prochaine. J’ai enchaîné championnat, Ligue des champions et avec cette obligation d’être performant. L’année dernière, j’ai fait une très bonne saison, mais c’était la Conférence League. Il y a un peu moins d’impact. Aujourd’hui, j’ai su garder le cap. Il y a aussi l’équipe de France qui m’a mis beaucoup de lumière. Je pense que tout ça fait qu’aujourd’hui, je peux l’avoir, et c’est pourquoi je ne l’ai pas eu aussi l’année dernière».