Real Madrid : Kylian Mbappé met déjà Xabi Alonso dans l’embarras

L’été dernier, Kylian Mbappé (26 ans) a rejoint le Real Madrid. Le club qui l’a fait rêver et vibrer étant enfant. Pour sa première saison au sein de la Casa Blanca, le Français a connu des hauts et des bas. Après des premiers pas moyens, la presse espagnole n’a pas été tendre avec l’attaquant, qui a été égratigné à plusieurs reprises. Un traitement bien différent de ce qu’il a pu connaître lorsqu’il évoluait au PSG où les médias étaient souvent cléments avec lui. De l’autre côté des Pyrénées, la presse ne s’est pas privée pour le critiquer, notamment concernant son très faible apport dans le travail défensif de l’équipe. De quoi nous étonner en France puisque c’est l’un des reproches qui a toujours été fait à KM9, que ce soit en sélection comme en club.

Ses anciens entraîneurs ont échoué à le faire plus défendre

L’an dernier, Luis Enrique n’avait pas hésité à le recadrer à ce sujet. « J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et défendait comme un fils de p… Tu dois donner cet exemple. D’abord en tant que personne et en tant que joueur pour aller presser. Tu dois aller presser Cubarsi, tu dois être celui qui marque Cubarsi et Ter Stegen, tu vas passer tout le match à faire pression sur Cubarsi pour qu’il n’avance pas et sur Ter Stegen pour qu’il joue vite et revienne rapidement. Pourquoi ? Pour que tu sois un leader, parce que tu penses que tu dois marquer des buts pour nous. Bien sûr que tu es un phénomène, un grand joueur mondial, sans aucun doute. Mais moi, ça ne me suffit pas.»

A Madrid, Carlo Ancelotti n’était pas forcément de cet avis. Du moins publiquement. En conférence de presse, le Mister a notamment déclaré au sujet du Français. « Ce que je demande à Mbappé ? Qu’il marque des buts, pas qu’il aille faire le pressing. Ce n’est pas très différent de ce que je demandais à Karim (Benzema) auparavant. Il doit être prêt à partir en transition rapide lorsque nous récupérons le ballon.» Mbappé a plutôt bien répondu avec 38 buts et 4 assists en 52 apparitions toutes compétitions confondues. Mais au-delà des chiffres, il a parfois manqué d’impact sur son équipe, qui était déséquilibrée avec toutes les stars empilées par Ancelotti. Xabi Alonso devra réussir là où son prédécesseur a échoué.

Xabi Alonso doit trouver la solution

La Cadena SER explique que le technicien espagnol aura pour mission d’aider l’équipe à retrouver un certain équilibre, perdu depuis le départ de Toni Kroos. Mais il devra surtout faire en sorte de moins exposer son équipe en réussissant à faire en sorte que ses stars offensives travaillent défensivement. En tête de liste, on retrouve Mbappé. Pour le média ibérique, l’attaquant de 26 ans a encore une marge de progression car « il doit encore peaufiner certains aspects de sa défense qui lui permettraient de devenir un joueur beaucoup plus complet». Le média estime que c’est le premier grand défi de Xabi Alonso au sein de la Casa Blanca. Il devra faire de KM9 « un joueur beaucoup plus solidaire dans ses tâches défensives.»

Le journaliste Manu Carreño a ajouté sur le sujet : « Xabi Alonso doit rentrer dans le vestiaire et, tout comme Luis Enrique a essayé de faire courir Mbappé sans succès et tout comme Ancelotti a essayé de le faire être un joueur de plus et défendre sans succès, maintenant c’est au tour de Xabi Alonso… et ce n’est pas facile du tout.» Journaliste pour Fichajes.com, Juan Carlos Navarro est plutôt du même avis. «Xabi Alonso doit faire appel à Kylian Mbappé, mais aussi à Vinicius Jr, pour améliorer les performances défensives du Real Madrid. Le plus important est de construire une équipe, car cette année, le Real Madrid n’a été guère plus qu’un ensemble d’individus. Il doit fournir à l’équipe un style de jeu défini.» Xabi Alonso, qui souhaite a priori miser sur un 3-4-3 modulable en 3-4-2-1, compte notamment sur Kylian Mbappé. Un joueur qui sera au centre de son projet.