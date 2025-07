Sunderland prête Adil Aouchiche en Écosse

Arrivé à Sunderland en 2023, Adil Aouchiche (22 ans) avait fait bonne impression du côté de l’AS Saint-Etienne et du FC Lorient avant son arrivée en Angleterre. L’ailier formé au Paris Saint-Germain a disputé 38 matches, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée au Stadium of Light et a inscrit deux buts, pour quatre passes décisives délivrées.

Aouchiche avait déjà été prêté lors de la deuxième partie de saison dernière du côté de Portsmouth, disputant 12 rencontres. Ce dimanche, les Black Cats confirment que l’ailier de 22 ans va de nouveau être prêté du côté d’Aberdeen, en Écosse. «Sunderland AFC peut confirmer qu’Adil Aouchiche a rejoint Aberdeen sous forme de prêt. L’ailier de 22 ans passera la saison 2025-26 au Pittodrie Stadium, alors que les Dons cherchent à consolider leur cinquième place en Scottish Premiership», confirme le club.