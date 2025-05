Le Real Madrid risque très gros ce soir !

Ce soir, pour la 36e journée de Liga, le Real Madrid défiera Majorque à la maison. Un match qui n’a plus trop d’enjeu pour les Madrilènes, le titre étant promis au Barça qui serait même sacré d’office en cas de non-victoire merengue, mais pour lequel Carlo Ancelotti fait face à un énorme casse-tête.

La suite après cette publicité

Effectivement, 12 joueurs sont absents pour ce match, en raison de blessures et de suspensions. L’Italien n’a que 10 joueurs de l’équipe première à disposition et a dû compléter son groupe avec des jeunes joueurs du Real Madrid Castilla. Seulement, le règlement de Liga stipule que l’équipe doit avoir à tout moment au moins 7 joueurs considérés comme joueurs de l’équipe première sur le terrain. Sinon, le match sera perdu sur tapis vert. Autant dire qu’Ancelotti et son staff vont devoir faire très attention avec les remplacements.