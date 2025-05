Jonathan David annonce son départ du LOSC

Alors qu’il reste encore une journée de Ligue 1 et que le LOSC bataille pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, la suite se prépare déjà en coulisses. C’était attendu depuis plusieurs mois maintenant mais Jonathan David a profité de cette dernière semaine de compétition pour annoncer sur les réseaux sociaux son départ du club à la fin de cet exercice. Il arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et n’a jamais prolongé. Olivier Létang s’était déjà fait une raison dès l’entame de cette saison.

«Tout à un début et une fin. Je voulais vous annoncer moi-même qu’après tant d’années au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir, entame le buteur canadien dans sa vidéo d’adieu. J’ai passé 5 magnifiques saisons ici. Ça n’a pas toujours été facile, mais j’espère qu’avec mes buts et mes célébrations, j’ai réussi à vous procurer de la joie, notamment avec le titre de champion de France et celui de Trophée des Champions. Je pense qu’avec ces deux trophées là, ensemble, on a vécu beaucoup de plaisir et de joie.»

2e meilleur buteur de l’histoire du LOSC

L’attaquant de 24 ans profitera samedi contre Reims du dernier match à domicile pour dire au revoir aux supporters lillois. «J’aimerais remercier tous mes coéquipiers, les entraîneurs, les staffs techniques et médicaux, les intendants. Je vous remercie aussi vous les supporters», poursuit David visiblement ému au moment de passer en revue ses souvenirs. «Je sais que je n’ai pas eu les débuts les plus faciles mais vous avez toujours été derrière moi et pour ça je vous remercie vraiment pour tous les moments partagés. Vous avez été derrière moi et l’équipe toutes ces saisons.»

Arrivé au LOSC en provenance de La Gantoise en Belgique en 2020 pour 27 M€, soit le transfert le plus cher encore à ce jour du club, l’attaquant a cumulé pour le moment 231 matchs sous le maillot rouge et blanc, inscrivant au passage 109 buts (30 passes décisives). Pendant ces 5 années, le Canadien est devenu le 2e meilleur buteur de l’histoire des Dogues, et le meilleur buteur en coupes d’Europe. Des références qui lui ont permis de devenir champion de France en 2021, et de participer au bon parcours en Ligue des Champions cette saison. De quoi également nourrir un CV qui devrait intéresser pas mal de clubs…