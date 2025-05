Le nouveau Lamine Yamal déclenche une guerre entre l’Angleterre et l’Espagne

L’Espagne est une machine à fabriquer des talents ces derniers temps. Les victoires du pays sud-européen lors des derniers Euros A et U19 ou aux Jeux Olympiques l’été dernier, tout comme la victoire du Barça en UEFA Youth League cette saison, sont loin d’être un hasard. S’il y a eu un petit creux générationnel sur la fin des années 2010, on peut dire que la Roja a aujourd’hui un présent et un avenir brillant. Inutile de mentionner tous les jeunes joueurs présents sur qui peuvent s’appuyer les sélections espagnoles, de Lamine Yamal à Pau Cubarsi en passant par Dean Huijsen et Samu Omorodion, et d’autres attendent aussi leur moment à l’ombre des projecteurs.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, la Fédération Espagnole doit aussi faire face à une nouvelle problématique : celle des binationaux. L’Espagne a ainsi "perdu" plusieurs joueurs formés dans ses clubs, à l’image des Argentins Alejandro Garnacho ou Nico Paz, et d’autres dossiers causent quelques maux de tête aux dirigeants du foot espagnol. C’est le cas de Victor Musa. Pas encore connu du grand public, l’attaquant de 18 ans cartonne avec les équipes de jeunes de Manchester United, et il a inscrit 16 buts en 19 rencontres avec l’équipe U18 des Red Devils dans la Premier League de cette catégorie d’âge.

L’Espagne veut prendre les devants

Né de parents nigérians à Tudela dans le nord de l’Espagne, il a quitté le pays ibérique à 11 ans pour prendre la direction de l’Angleterre, où son père avait dégotté une belle opportunité professionnelle. Il dispose donc des nationalités espagnoles et anglaises, et pourrait également jouer avec le Nigéria. Musa a d’ailleurs déjà défendu les couleurs de la Roja et des Three Lions chez les U16, ayant disputé un match avec la sélection espagnole et deux rencontres avec l’Angleterre. Tout indique qu’il devrait prochainement recevoir un coup de fil des deux pays. Ce qui est sûr, c’est que l’Espagne s’active en coulisses et veut anticiper, comme elle l’a fait pour Lamine Yamal par exemple. Les Anglais ne vont logiquement pas se laisser faire.

La suite après cette publicité

S’il est souvent comparé à son homologue du Barça, son profil est plus axial. Très rapide, ses appels font très mal aux défenses rivales, et il est létal dans la surface adverse. Un profil de tueur devant qui manque à l’Espagne, clairement, dans l’attente de voir comment évoluera Samu Omorodion. En avril dernier, il avait même inscrit 6 buts dans le même match face à Leeds. Prochaine étape pour lui : débuter avec l’équipe première de Manchester United, ce qui devrait se produire assez rapidement tant il est source d’enthousiasme et d’espoir du côté de la ville anglaise. Si tout se passe bien, un chanceux entre Thomas Tuchel et Luis de la Fuente pourrait donc récupérer un numéro 9 très intéressant d’ici quelques années…