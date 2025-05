Jean-Michel Aulas a élaboré un incroyable plan pour récupérer et sauver l’OL !

Certains diront que l’OL bat de l’aile depuis le départ de Jean-Michel Aulas. Après 36 ans de présidence à la tête de l’Olympique Lyonnais, l’emblématique homme d’affaires rhodanien avait été contraint de passer la main à John Textor après des années de déclassement sportif. Finalement, depuis l’arrivée du président américain à la tête de la formation septuple championne de France, cette dernière n’a pas vraiment retrouvé les sommets du football français. Malgré un scénario absolument mémorable en Ligue 1 l’an dernier après avoir frôlé la relégation pour finalement s’être qualifié en Ligue Europa, les résultats sont loin d’être probants cette saison.

La suite après cette publicité

Actuel septième de Ligue 1, l’OL a également vécu un traumatisme en quarts de finale de Ligue Europa face à Manchester United. Outre leurs résultats sportifs moins rutilants que prévu, les pensionnaires du Groupama Stadium sont aussi en état d’alerte financière. Rattrapé par la DNCG, l’OL a vu sa masse salariale encadrée, ses transferts restreints et surtout une relégation à titre conservatoire être prononcé à son égard. Des sanctions inquiétantes qui font état de la situation délétère dans laquelle se trouve actuellement les finances du club rhodanien. Mais alors que la qualification en Ligue des Champions est plus que jamais compromise, l’avenir de l’OL inquiète tout le monde dans le Rhône.

Jean-Michel Aulas a parlé à plusieurs actionnaires pour sauver et récupérer l’OL

Jean-Michel Aulas ne déroge pas à la règle. Après avoir été longtemps en froid avec John Textor, le célèbre président des Gones avait enterré la hache de guerre avec son successeur la saison dernière. Pour autant, les récentes turbulences autour de l’OL et de l’avenir incertain de son club fétiche dans l’élite n’ont pas laissé Jean-Michel Aulas insensible. Après avoir taclé John Textor en fin de semaine dernière, le businessman de 76 ans se serait également agité en coulisses pour entamer des actions concrètes et aider le club.

La suite après cette publicité

En effet, selon les indiscrétions de nos confrères d’Olympique et Lyonnais, le natif de L’Arbresle a réfléchi à un plan XXL pour faire son come-back et sauver l’OL d’une éventuelle déroute. D’après le média lyonnais, Jean-Michel Aulas aurait ainsi sondé plusieurs riches investisseurs locaux pour les sonder et savoir si son plan était faisable. Aulas se serait même entretenu avec Xavier Niel mais le PDG de Free, qui s’est récemment investi avec le Créteil-Lusitanos, n’a pas donné suite car il souhaitait avoir les pleins pouvoirs à Lyon. Reste à savoir si le plan de Jean-Michel Aulas aboutira à un retour de ce dernier aux commandes de son club de toujours.