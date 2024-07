Un autre club de MLS rêve d’Antoine Griezmann

À un an de la fin de son contrat avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (33 ans) est encore loin d’avoir décidé pour son avenir. Auteur de 24 buts et 8 passes décisives en 48 matches, il a été l’un des meilleurs joueurs de Liga lors du dernier exercice, mais son Euro 2024 manqué avec les Bleus a gâché sa belle saison. Ce qui pourrait le pousser à rapidement changer d’air. On apprenait ainsi que le Los Angeles FC avait envoyé une première offre concrète au milieu offensif, avec un salaire XXL.

Fan de la culture américaine, le champion du monde 2018 n’a jamais caché son envie de rejoindre la MLS, mais il ne sait pas encore s’il doit rejoindre le Championnat nord-américain dès cet été ou patienter encore un an pour partir libre. Selon les informations de la Cadena Cope, cela pourrait être la saison prochaine puisque l’Inter Miami rêve d’en faire le successeur de Lionel Messi, lui qui est sous contrat avec la franchise floridienne jusqu’en décembre 2025. Antoine Griezmann a du choix, alors que l’Atletico n’est pas certain de le prolonger.