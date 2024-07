L’Atlético de Madrid veut jouer un sale coup à Antoine Griezmann

Auteur d’un Euro 2024 catastrophique avec l’Equipe de France, Antoine Griezmann profite d’une pause pour se ressourcer et se reposer avant d’entamer une nouvelle saison sous le maillot de l’Atlético de Madrid et sous les ordres de Diego Simeone. Un mariage qui fonctionne très bien depuis 2014, hormis la parenthèse compliquée de deux saisons au FC Barcelone avant son retour, et qui a su briller à nouveau la saison passée. En effet, malgré une baisse de forme sur la fin, le natif de Mâcon avait inscrit 24 buts et délivré 8 passes décisives en 48 rencontres disputées avec la tunique des Colchoneros. Malheureusement, sa mauvaise compétition avec les Bleus en Allemagne au Championnat d’Europe, durant laquelle Grizou a été placé sur le banc à plusieurs reprises par Didier Deschamps, pourrait avoir de légères répercussions sur son avenir avec l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

vidéo

À lire

Artem Dovbyk à un pas de l’Atlético !

«J’ai mal commencé, je me sentais de mieux en mieux et j’ai fini sur le banc… J’ai essayé de tout donner, dans différentes positions aussi, il fallait s’adapter. C’est comme ça. C’est la vie du footballeur. D’autres n’ont pas joué une minute, ce n’est pas moi qui vais me plaindre», avait d’ailleurs affirmé Griezmann au sujet de ses prestations pendant l’Euro après l’élimination contre l’Espagne en demi-finale. Et alors que de possibles négociations pour une prolongation de contrat devaient avoir lieu cet été entre Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid, tout semble aujourd’hui bien différent au sein de la direction madrilène et pour plusieurs raisons. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Antoine Griezmann ne devrait donc pas recevoir une récompense cet été comme cela semblait être prévu d’après les informations de AS.

La suite après cette publicité

L’Atlético dit non… pour le moment !

En effet, le quotidien espagnol précise qu’avec la situation de l’équipe actuelle et la tendance du marché de l’été, le contrat encore en cours d’Antoine Griezmann est parfait comme tel. Son salaire de 7 millions d’euros nets rentre dans les cordes de la masse salariale souhaitée et la durée de contrat (jusqu’en 2026) arrange la direction madrilène. L’objectif des Colchoneros a toujours été de réduire au maximum la masse salariale pour éviter une situation économique néfaste. Les départs d’Hermoso, Savic et Memphis seront un véritable soulagement, ainsi que celui de Saul. Par conséquent, la politique n’est en aucun cas d’augmenter le salaire, même de la plus grande star et du meilleur joueur de l’histoire du club. L’âge est l’autre facteur déterminant. A 33 ans, Antoine mettra fin à son contrat actuel à 35 ans. Un âge important qui oblige à penser qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter dès à présent le bail d’un joueur vieillissant.

Néanmoins, personne ne doute dans l’entité rouge et blanche que l’aventure de Griezmann puisse se prolonger au-delà de 2026. De plus, s’il est au niveau actuel dans deux ans, il n’y aura aucun problème pour signer une prolongation en raison de l’importance que la grande idole des supporters du Metropolitano a et continuera d’avoir. Mais une autre chose reste possible. Que le joueur lui-même décide de quitter l’Atlético de Madrid pour entreprendre une nouvelle épopée qui pourrait bien se dérouler en MLS, un des grands objectifs d’Antoine Griezmann en raison de sa passion pour la culture et les sports américains. A noter que 2026 sera aussi l’année de la Coupe du Monde organisée aux États Unis, une signature en MLS le même été serait un gros coup pour le joueur comme le championnat US.