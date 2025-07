Facundo Medina débarque à l’OM

Ce n’était un secret pour personne. Vice-champion de France 2025, l’Olympique de Marseille a fait du recrutement d’un défenseur central une priorité. Depuis plusieurs semaines, de multiples pistes ont été explorées. Jakub Kiwior, Aymeric Laporte, Olivier Boscagli, Ramy Bensebaini, Facundo Medina ou encore Nayef Aguerd ont été les principaux profils cités pour débarquer dans la cité olympienne.

Malheureusement pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, cette quête a mis du temps, à se concrétiser. Et c’est finalement l’option menant à l’Argentin du RC Lens qui a été payante. Après cinq saisons passées en Artois (165 matches, 8 buts, 10 passes décisives), Facundo Medina donne un coup d’accélérateur en signant en faveur de l’Olympique de Marseille.

Un fort accent argentin en défense

«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée de Facundo Medina. Le défenseur international argentin rejoint le club en provenance du RC Lens, sous la forme d’un prêt avec option d’achat», peut-on lire sur le communiqué publié par le club présidé par Pablo Longoria ce mercredi soir. Il s’agit de la 3e recrue de l’été avec Angel Gomes et CJ Egan-Riley.

Pour offrir Medina à Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont négocié avec les Sang et Or un prêt payant de 2 M€ assorti d’une obligation d’achat de 18 M€. Une opération à 20 M€ auxquels des bonus facilement atteignables de 2 M€ sont à ajouter. Avec la doublette Balerdi-Medina, la défense centrale de l’OML aura un fort argentin la saison prochaine.