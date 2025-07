Inter Miami : Lionel Messi a encore choqué les États-Unis

On l’avait quitté sur une lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (4-0) mais la digestion de cette élimination en huitième de finale de Coupe du monde des Clubs a été très bonne pour Lionel Messi. Performant dans cette compétition où il a marqué un sublime coup franc face au FC Porto (2-1), le natif de Rosario a depuis repris les affaires courantes en Major League Soccer et cela passe extrêmement bien pour lui et sa franchise.

Disputant trois matches de championnat depuis le Mondial des Clubs, Lionel Messi a connu trois succès contre l’Impact Montréal (4-1), New England Revolution (2-1) et Nashville (2-1). Trois rencontres où il est à chaque fois sorti avec un doublé et s’est même distingué d’une passe décisive contre les Canadiens de Montréal. De quoi soigner un peu plus ses statistiques lui qui compte déjà 16 buts et 6 passes décisives en 16 rencontres cette saison.

Lionel Messi continue de marquer l’histoire.

Décisif sur ses cinq derniers matches de MLS avec l’Inter Miami, ce qui constitue un record puisqu’il est le premier à le réaliser, Lionel Messi permet ainsi à son équipe d’être cinquième de Conférence Est à cinq unités du leader Philadelphie Union mais avec trois matches de moins. Une première partie de saison solide pour les Hérons de Javier Mascherano qui avaient terminé en tête de la saison régulière la saison dernière. Meilleur buteur de MLS, Lionel Messi laisse d’ailleurs le coach argentin sous le charme par sa faculté à toujours s’offrir de nouveaux records.

«Ce qu’il continue à faire est incroyable. Il bat des records tous les trois jours maintenant, ce n’est même plus seulement les week-ends. Et je l’ai déjà dit mille fois cette saison, il est le porte-drapeau de notre équipe. Celui qui nous montre comment se battre. C’est notre leader, celui qui pousse le groupe, qui trace le chemin et surtout qui nous aide à garder le niveau que nous avons affiché ces derniers temps. Sincèrement c’est une bénédiction pour moi de pouvoir l’accompagner à ce stade de sa carrière», a-t-il déclaré. D’ailleurs, Lionel Messi a enchaîné un rythme fou depuis un mois, une forme dingue qu’a valorisé son ancien coéquipier au FC Barcelone : «on en parle tous les jours, il continue de se sentir bien donc on verra en fonction de son état. Quand on jugera que c’est le bon moment pour souffler un peu, on le fera.» S’il a fêté ses 38 ans le 24 juin dernier, Lionel Messi ne cesse de repousser les limites.