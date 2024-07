Le Los Angeles FC négocie avec Antoine Griezmann !

« Au-delà de l’Europe, ce que j’aimerais plus tard, c’est la MLS (ligue américaine), je l’ai toujours reconnu. » Ces mots sont ceux d’Antoine Griezmann, il y a quelques mois lors d’une conférence de presse. Grand amoureux de la culture américaine, l’attaquant des Bleus n’a jamais caché son envie de jouer en MLS et surtout pas trop tard. Il avait notamment expliqué qu’il souhaitait rejoindre les États-Unis à un moment de sa carrière où il a encore des choses à donner sportivement et non pas en fin de carrière comme l’ont fait plusieurs joueurs avant lui. Et du haut de ses 33 ans, ce moment semble se rapprocher à grands pas.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 (avec une année en option), le joueur de l’Atlético de Madrid reste sur une très belle saison avec son club de cœur. Auteur de 24 buts et 8 passes décisives en 48 matches, il a encore prouvé qu’il était un des meilleurs joueurs de Liga. Mais sa saison s’est terminée par un Euro avec l’équipe de France complètement manqué de sa part où il a même fini par perdre sa place de titulaire. Un séisme tant on connait son importance et sa régularité sous les ordres de Didier Deschamps. Et son été risque d’être très mouvementé désormais puisqu’une offre de MLS est arrivée sur la table.

Une offre XXL de Los Angeles

Selon les informations de L’Équipe, après avoir recruté Hugo Lloris cet hiver puis Olivier Giroud il y a quelques semaines, le Los Angeles FC a débuté, depuis quelques semaines, des négociations avec Antoine Griezmann. Dans son contrat, le joueur a une clause basse à 10 millions d’euros s’il décide de partir dès cet été. Et forcément, cela n’effraie absolument pas le club de Los Angeles qui a d’ailleurs envoyé une première offre concrète au joueur avec un salaire XXL puisqu’il deviendrait le deuxième joueur le mieux payé de MLS derrière Lionel Messi.

Le joueur est en pleine réflexion et se demande s’il doit rejoindre la MLS dès cet été ou patienter encore un an pour partir libre. Et si le LAFC peut attendre encore un an, il pousse pour le récupérer dès cet été et ne pas perdre de temps. Le quotidien français, qui évoque que la fin du deal sponsoring avec Puma pourrait peser dans la balance pour le joueur, précise aussi qu’Antoine Griezmann réfléchit concernant son avenir en équipe de France. Un départ dès cet été aurait un impact sur sa place dans le groupe de Didier Deschamps. Et alors que le joueur visait le Mondial 2026 pour ensuite faire sa transition direction la MLS, un départ cet été changerait complètement ses plans et l’éloignerait logiquement de cet objectif. Antoine Griezmann est à un tournant de sa carrière, mais se rapproche bien de la MLS. Le LAFC, après Lloris et Giroud, va peut-être s’offrir un nouveau champion du monde.