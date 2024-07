Le PSG a fait son offre à Nico Williams

C’est le nouveau feuilleton à la mode au PSG. Pendant que la venue de Victor Osimhen devient de plus en plus hypothétique, le club de la capitale avance sur d’autres dossiers, notamment celui d’un certain Nico Williams. Depuis quelques jours, la direction a fait de l’une des révélations du dernier Euro l’une de ses cibles pour renforcer le côté gauche de son attaque, désormais orpheline de Kylian Mbappé. L’Espagnol coche toutes les cases : rapide, dribbleur, créatif, buteur jeune mais déjà au plus haut niveau. Et le tout pour "seulement" 58 M€, soit le montant de sa clause libératoire.

Comme quoi Luis Campos a eu le nez fin, les premiers contacts ont eu lieu bien avant le sacre de la Roja en Allemagne, au cas où la venue de Khvicha Kvaratskhelia aurait été compliquée à boucler. Cela s’est avéré prémonitoire puisqu’au fil de ces premières semaines de mercato, le nom du Géorgien a disparu. Reste à convaincre Nico Williams et à battre la concurrence incarnée par le FC Barcelone principalement. Les Blaugranas ont moins de surface financière pour agir mais ont d’autres arguments comme une Liga plus concurrentielle et une association avec Lamine Yamal.

L’offre du PSG est bien supérieure à celle du Barça

Si le Barça tenait encore la corde il y a quelques jours, ce n’est plus vraiment le cas. Son forcing et ses méthodes peu scrupuleuses, notamment les déclarations de Joan Laporta dans les médias ont considérablement exaspéré l’Athletic. Le club basque veut garder son joueur sous contrat jusqu’en 2027 mais tous ces éléments laissent à penser qu’il verrait d’un bon œil un transfert ailleurs qu’au Barça si l’ailier souhaitait vraiment partir. Les Catalans sentent le vent tourner et peuvent réellement s’inquiéter. D’après Sport, le PSG a proposé son offre au nouveau champion d’Europe.

Pas mal d’arguments sont mis dans la balance comme le souhait de Luis Enrique de l’avoir avec lui. Luis Campos lui a présenté ce projet-là, nouant également les contacts avec son entourage, notamment Felix Tainta, son représentant. C’est après ces discussions que le dirigeant Portugais a pu formuler une première proposition financière particulièrement alléchante. Le salaire envisagé est le double de celui autorisé pour le FC Barcelone. Forcément, il y a de quoi faire réfléchir le joueur de 22 ans. Celui-ci a l’embarras du choix.