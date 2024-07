Le FC Barcelone commence à paniquer à cause du PSG

Nico Williams est un des gros animateurs de ce mercato estival qui peine tout de même à démarrer. S’il est vrai que la plupart des joueurs qui ont disputé une compétition internationale sont en vacances, certains dossiers traînent, et c’est le cas de l’ailier de l’Athletic, qui sort d’un Euro exceptionnel avec la Roja. De quoi confirmer son statut de joueur de présent et d’avenir.

On peut d’ailleurs imaginer que du côté du Barça, on aurait préféré que le cadet de la fratrie ne s’illustre pas autant en terres allemandes. Effectivement, les Catalans le convoitent depuis des mois déjà, mais peinent à boucler ce dossier. Ce qui laisse de la place à d’autres clubs intéressés, comme le Paris Saint-Germain, comme l’a révélé la presse espagnole plus tôt dans la semaine.

Le PSG et Williams, c’est du sérieux

Et Mundo Deportivo en dit un peu plus ce jeudi. On apprend ainsi que la menace parisienne est jugée très sérieuse par la direction barcelonaise. Le PSG serait en train de faire le forcing en coulisses, et est dans une situation bien meilleure que l’écurie barcelonaise sur le plan financier, ce qui lui permettrait d’activer sa clause libératoire de 58 millions d’euros sans trembler. Ce que le Barça ne peut pas faire actuellement, n’étant pas encore dans les clous du fair-play financier de la Liga.

Et la situation avance lentement côté catalan… Pour l’instant, les Barcelonais peuvent compter sur les faveurs du joueur, qui est proche de plusieurs joueurs de l’effectif blaugrana et aurait même donné son accord à la direction catalane. Mais on imagine que le PSG aura aussi des arguments à présenter au joueur, auteur de 5 buts et 11 passes décisives en Liga la saison dernière et qui aura aussi sûrement envie de régler son avenir rapidement sans attendre le sprint final du mercato. Affaire à suivre…