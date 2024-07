Le PSG se lance dans la course à la signature de Nico Williams !

« Optimisme total pour Nico Williams », dans l’édition de Sport ce mardi. « Le Barça attend le oui de Nico Williams », pour Mundo Deportivo. La presse catalane y croit dur comme fer, même s’il est parfois demandé de la prudence. Déjà parce qu’il faut convaincre le joueur de 22 ans de choisir le FC Barcelone comme nouvelle étape dans sa carrière. Ensuite parce que la concurrence ne se laisse pas impressionner par le pressing intense du club blaugrana.

La suite après cette publicité

Ainsi, The Athletic assure que le PSG est dans la course à la signature de l’ailier espagnol. Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Athletic Bilbao, il dispose d’une clause libératoire estimée à 58 M€. Relativement abordable pour les clubs les plus riches du monde, un peu moins pour un Barça toujours limité par sa situation financière précaire.

À lire

Gianluigi Donnarumma a tranché entre le PSG et Manchester City

Premiers contacts

Il se disait que le Barça craignait justement une offensive parisienne, en raison de ses capacités financières illimitées. C’est visiblement ce qu’il se passe, puisque des premiers contacts ont eu lieu pour prendre la température, explique The Athletic. Pour le PSG, cela comblerait là le besoin d’un nouvel ailier gauche, puisqu’après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, seul Bradley Barcola apparaît comme un spécialiste du poste.

La suite après cette publicité

Le PSG avait précédemment ciblé Khvicha Kvaratskhelia, avant d’être refroidi par la fermeté des dirigeants napolitains et d’un tarif jugé excessif. Pour 58 M€, le club parisien peut s’offrir l’une des révélations de l’Euro 2024, si jamais il parvenait à convaincre le joueur. Car c’est bien lui qui va avoir les cartes en main.