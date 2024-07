PSG : énorme coup de théâtre dans le dossier Victor Osimhen !

L’avenir de Victor Osimhen est encore loin d’être clair. Vous le savez, l’attaquant de Naples est la cible depuis de longues semaines du PSG. Le club de la capitale ne compte pas payer la clause libératoire de 130 M€ inscrite dans le contrat du joueur. Nous vous l’expliquions il y a trois jours, Paris espère débourser au maximum 80 M€ dans ce transfert, en incluant des joueurs de son effectif par exemple pour faire baisser la note. Kang-in Lee intéresse les Italiens, qui ont proposé un transfert à 90 M€, en plus du Coréen.

Cette proposition n’a pas séduit le PSG, qui tente de trouver une autre formule. Le board sait que la porte est ouverte. Son interlocuteur est même disposé à revoir ses exigences à la baisse (de l’ordre de 110 ou 105 M€) afin de débloquer la situation. Antonio Conte aimerait que cette affaire soit réglée rapidement afin d’avancer sur la construction de son attaque et finaliser le recrutement du successeur du Nigérian, qui n’est autre que Romelu Lukaku. C’est donc plutôt du côté parisien que les choses bloquent.

Luis Enrique ne veut pas d’Osimhen

Il y a d’autres raisons à cela. Le départ de Kylian Mbappé a ouvert la voie à ses concurrents dans l’effectif francilien, en premier lieu à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Officiellement, les deux joueurs font partie du projet pour cette saison. En coulisse, ce n’est pas si évident que cela. Des contacts sont noués pour éventuellement trouver une porte de sortie à l’un d’eux, l’idée étant de faire de la place à une possible arrivée d’Osimhen. Et ce n’est pas tout.

L’Équipe indique dans ses colonnes ce vendredi que Luis Enrique n’est pas si chaud que cela avec Victor Osimhen. Il serait « peu porté sur un "9" de son profil », écrit le quotidien sportif, avant d’enfoncer le clou plus loin : « Il n’est pas le type d’avant-centre sur lequel aime s’appuyer Luis Enrique. » Le buteur de Naples est en réalité le souhait de Luis Campos, lequel garde de bons contacts avec lui depuis leur passé commun au LOSC, et de Nasser Al-Khelaïfi. Dans ces conditions, difficile de trouver dans ce dossier une issue positive…