PSG : ce qui coince pour Victor Osimhen

Rien n’est jamais simple avec le Napoli dès lors que des négociations s’ouvrent pour un transfert. Le bon de sortie, Victor Osimhen l’a, de la part de son président, qui estimait avoir fait le nécessaire en prolongeant son joueur en décembre dernier et en insérant une clause libératoire de 130 M€. Ce sera ce tarif et rien d’autre, assurait-il alors à ses interlocuteurs en imaginant le départ de son attaquant nigérian.

Mais pour l’instant, on est loin de ce scénario. Déjà parce que les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Pas de club de Premier League prêt à signer un gros chèque, mais un club saoudien principalement, et le PSG depuis peu. Selon nos informations, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont validé le profil d’Osimhen pour renforcer l’attaque, diminuée par le départ de Kylian Mbappé. Problème, il y a déjà deux joueurs censés occuper l’axe de l’attaque dans l’effectif, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et les deux hommes n’ont pas prévu de bouger cet été, conscient qu’ils ont une carte à jouer.

Naples intéressé par Kang-In Lee

L’autre problème majeur, ce sont donc les discussions avec Naples, puisque le PSG n’a aucune intention de payer la clause libératoire d’Osimhen. Selon nos informations, le club de la capitale ne veut pas proposer plus de 80 M€. Chose rare, Naples est prêt à descendre sous la clause, mais pas à moins de 110, voire 105 M€. La perspective d’un départ n’effraie pas le nouvel entraîneur Antonio Conte, qui voit en Romelu Lukaku un successeur idéal.

Naples a même proposé un deal au PSG, 90 M€ + Kang-In Lee, le milieu offensif sud-coréen. C’est le joueur qui intéresse le plus Conte parmi les possibles partants de l’effectif parisien. Mais les dirigeants ont refusé cette option. Il y a donc plusieurs blocages pour l’instant, et le feuilleton Osimhen est loin d’avoir livré son verdict.