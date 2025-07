OM : la réaction de Pierre-Emerick Aubameyang après l’accueil réservé

Il était attendu, il est enfin arrivé. Ce mercredi, à 19h30, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé à l’aéroport de Marignane. Comme attendu, il a été accueilli par une foule de supporters marseillais. Ces derniers sont venus en nombre pour célébrer ce come-back à l’OM. L’attaquant gabonais, heureux de son retour, a même répondu à quelques questions.

«Ça m’avait manqué tout ça. Ça me fait plaisir de voir tous les supporters. Je suis ému la famille, pour vous dire la vérité, je suis ému et très content de vous voir tous. Et cette année, on va tout péter ! J’ai hâte de rejouer au Vélodrome. Dans l’avion, j’ai vu un petit peu le stade… Le salto ? Je vous promet d’en faire plein cette année mais il y a une autre célébration que vous connaissez très bien», a-t-il lancé avant de chanter un "aux armes" avec les supporters marseillais.