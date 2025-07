Le Bayer Leverkusen dévoile son maillot domicile 25/26

Il s’agit d’une première collaboration pour le Bayer 04, qui s’associe avec l’équipementier New Balance afin de concevoir ses maillots pour la saison 2025/2026. Ce partenariat, à la fois ambitieux et novateur, revisite les emblématiques couleurs rouge et noir du club dans un style résolument moderne. Le maillot se distingue par un motif composé de lignes rouges en pointillés, formant un dégradé élégant sur le fond noir, et conférant une touche contemporaine à l’ensemble. Ce graphisme s’inspire de la célèbre croix lumineuse « Bayer-Kreuz » qui surplombe la ville de Leverkusen, symbole fort de l’identité footballistique locale.

Ce lancement inaugure la toute première collection dévoilée depuis que le Bayer 04 et New Balance ont officialisé, en février 2025, leur collaboration sur plusieurs années. Ce partenariat prévoit que la marque fournira l’ensemble des équipements, qu’ils soient dédiés à la compétition ou à un usage quotidien, à toutes les sections du club : des équipes professionnelles masculines et féminines aux catégories jeunes, sans oublier l’e-sport et l’athlétisme.